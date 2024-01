Ministeerium: Eesti võlakirjade risk on võrreldes Ukraina sõja algusega vähenenud

Luurmees selgitas ministeeriumi blogis, et riigi krediidireitingul on küll oluline roll võlakirjade hinnastamisel, aga see ei ole ainuke tegur, mis kulukuse emiteerija jaoks määrab. «Investorite jaoks on oluline ka võlakirjade tootlus ja likviidsus järelturul, emitendi tuntus, teiste sarnaste emitentide tehingud ning meie regioonis viimasel ajal ka geopoliitiline risk. Võlakirjade likviidsust omakorda mõjutab emiteerimise sagedus ja regulaarsus ning emissioonide maht,» tõi ta välja.