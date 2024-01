Kas käisite kahekümne aasta eest juba tööl? Kui jah, peaks teie praegune palk olema umbes neli toonast. Mõnes sektoris on palgatõus Eesti Panga andmeil olnud kiirem, näiteks tervishoius ja sotsiaalhoolekandes on praegu palgad viis korda suuremad kui aastal 2003, ja mõnes aeglasem – finants- ja kindlustussektoris on nüüdseks palgad tõusnud alla 300 protsendi toonastest.