Analüüs ⟩ Nafta hinda tõstab nõudluse kasv ja Punase mere konfliktid

«Viimase nädala jooksul on toornafta hind maailmaturul liikunud vahemikus 78–82 dollarit barreli kohta. Nädala alguses tõusis hind üle 80 dollari ning neljapäeval üle 82 dollari taseme,» tõi Sassi pressiteates välja. Nafta hinda maailmaturul tõstavad ühelt poolt positiivsed signaalid suuremate riikide majandusnäitajates ning teiselt poolt rünnakud nii Punasel merel kui ka Venemaal.

Nafta hinda maailmaturul mõjutavad jätkuvalt ka huthide rünnakud kaubalaevadele Punasel merel. «Kaubaliiklus Suessi kanalis on häiritud ning turvalisuse kaalutlustel valib üha rohkem ettevõtteid pikema teekonna ümber Aafrika. Pikem teekond on aga aeganõudvam ja kulukam,» selgitas Sassi. Lisaks on oma mõju maailmaturu nafta hinnale ka Ukraina sõjal, mille käigus toimus nädala jooksul mitmeid rünnakud Venemaa naftarajatistele, mis omakorda mõjutavad naftatoodete toodangut ja eksporti Venemaalt.