Tesla ning Xi juht on viimastel nädalatel maailma rikaste eraisikute ning investorite poole pöördunud, kirjutab briti majandusleht Financial Times mitmete teemaga kursis olevate allikate sõnadele tuginedes.

Allikate kinnitusel on on pöördutud ka Pekingi kontrolli all oleva Hongkongi rikaste poole. Samuti küsitakse raha Lähis-Idast, Jaapanist ning Koreast.