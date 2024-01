Ülemiste keskuses asuvas ehtepoes müüakse Venemaalt toodud kuldsõrmuseid

Postimehega võttis ühendust klient, kes avastas kaupluse e-poes sõrmuseid vaadates, et kaubad on Venemaa päritolu. «Sattusin juhuslikult Ülemiste juveelipoe lehele ja kogemata avastasin, et seal müüakse puha Venemaa tooteid. Nii palju, kui mina sõrmuste tootekirjeldusi lahti klikkisin, oli ikka tootjamaaks Venemaa,» teatas klient.