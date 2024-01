Kriis Punasel merel ⟩ Hiina nõuab, et Iraan aitaks lõpetada huthide rünnakud

Iraanlaste toetatud huthi rünnakud Punasel merel häirivad tõsiselt merekaubandust juba enam kui kaks kuud. See kahjustab juba niigi vähenenud Hiina eksporti, sest konteinerlaevad nende kaupadega on sunnitud tegema Suessi kanali läbimise asemel kaks nädalat pikema tiiru ümber Aafrika. Seetõttu ei jõua hiinlaste tooted õigeks ajaks sihtpunkti ja kallineb nende kohaletoimetamine. Nii kasvab hiinlaste jaoks oht, et eurooplased hakkavad eelistama siinseid kaupu ja tootmine kolib Euroopasse tagasi.