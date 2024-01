«Oleme tänulikud Mardile tema pika aja jooksul tehtud töö eest, mis on kaasa aidanud sellele, et 60 miljoni eurose käibega hulgimüügiettevõttest on kasvanud 200 miljoni eurose müügituluga ning üle Baltikumi tegutsev joogi- ja toidukaupade tarnimise ja turustamise valdkonna üks turuliidreid. Soovime Mardile palju edu edaspidiseks,» ütles Kaupmees Grupi nõukogu esimees Kari Leimola.