Kaubanduskeskuse esindaja sõnul on vandaalid nende keskuses korduvalt laamendanud. Alguses ei teavitanud nad politseid, sest neil polnud pahalaste kohta täpset infot, kuid hiljem jäi noortekamp kaamerate vaatevälja ning nende näod on tuvastatavad. Kaamerast nähtu põhjal on nad üsna noored, 12–14-aastased. Noorte isikud pole veel teada.