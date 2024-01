Swedbank avaldas, millal võiksid intressid langeda

Swedbanki peaökonomist tõi välja, et enne eilset keskpanga nõukogu kohtumist hindasid turud aprillis intressimäärade langetamise tõenäosuseks 60 protsenti. «Kuigi keskpank on püüdnud intressimäärade langetamise ootusi oma kommentaaridega maha suruda, õigustaks euroalal kiiresti aeglustunud inflatsioon ja selleks aastaks prognoositud väga nõrk majanduskasv alustada intressimäärade langetamisega pigem varem, kui seda kaugemale edasi lükata. Eelmisel nädalal ütles Euroopa keskpanga president Christine Lagarde, et intressimäärade langetamine võib toimuda tõenäoliselt sel suvel,» ütles Mertsina.