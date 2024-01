Inteli aktsia kukkus, investorid pettusid väljavaates

Kvartalitulemustest hullemaks peeti protsessoritootja esimese kvartali väljavaadet. Kaua on loodetud, et ettevõte suudab konkureerida Nvidia ja AMDga. Väljavaatest paistab, et ettevõtte juht Pat Gelsinger on veel kaugel loodetud ettevõtte arengust. Kui arvutite segment paranes, siis andmekeskuse protsessorite nõudlus nõrgenes.