UURING PALJASTAB ⟩ Kui suurt palka on toimetulekuks tarvis? Summa on järsult kasvanud

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et oma töötasuga tulevad majanduslikult toime töötajad, kes teenivad 2011-eurost brutopalka. Seda on 255 eurot rohkem kui eelmisel aastal, mil toimetuleku piir oli 1756 eurot. Hästi või väga hästi tulevad aga toime töötajad, kelle brutotöötasu on 2894 eurot, mida on 308 eurot enam kui eelmisel aastal.

«Pooled uuringus osalenud töötajad tõid esile, et nende toimetulek on võrreldes eelmise aastaga kehvemaks muutunud, 37 protsendil on see jäänud samaks ja 13 protsendil on toimetulek paranenud,» tõi uuringu tulemustest esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et viiendikul vastajatest ei võimalda praegune töötasu majanduslikult toime tulla.