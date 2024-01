Koda: isikliku auto kasutamise hüvitist tuleb tõsta

Kaubanduskoda toob pöördumises mitmeid põhjendusi maksuvaba hüvitise piirmäära tõstmiseks, tuues esile, et piirmäära pole tõstetud peaaegu kümme aastat, samas on viimase kümne aasta jooksul olnud kiire inflatsioon.

«Alates maksuvaba hüvitise piirmäära viimasest tõstmisest on tarbijahinnaindeks, sealhulgas kütusehinnad, sõiduautode ning nende hooldamise ja kasutamisega seotud kulud kasvanud olulisel määra. Statistikaameti andmetel oli tarbijahinnaindeks 2023. aasta detsembris 62,6 protsenti kõrgem kui 2011. aasta jaanuaris ning 49 protsenti kõrgem kui 2014. aasta septembris,» teatab koda.

Ühtlasi tuuakse pöördumises välja, et kehtiv piirmäär ei võimalda hüvitada töösõite varasemas mahus ning piirmäära tõstmine aitab vähendada Eestis kasutusel olevate sõiduautode hulka või vähemalt pidurdab selle kasvu.

«Kui tõsta maksuvaba hüvitise piirmäära ehk tööandjad saavad võimaluse praegusest suuremas ulatuses hüvitada töötajale tegelikud ja vajalikud kulud, mis töötajal tekivad seoses isikliku sõiduauto kasutamisega töösõitudeks, siis väheneb vajadus tööandja omanduses või valduses olevate sõiduautode järele. Seega on võimalik töötaja isikliku sõiduautoga teha nii isiklikke kui ka tööalaseid sõite ning väheneb vajadus omada isiklikku sõiduautot ning samal ajal kasutada ka tööandja sõiduautot,» sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ning leidis, et kehtiv regulatsioon ei soosi isikliku sõiduauto kasutamist töösõitudeks, pigem soosib kahe sõiduauto kasutamist, kuid see ei peaks nii olema.