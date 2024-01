Kinnisvarahaldur: koonerdavad korteriühistud saadavad inimesed haiglasse

«Seadusega on nõutud, et kõnniteede hooldus on sellega piirneva kinnistu omaniku ehk tavaliselt korteriomanike ehk korteriühistu kohustus. Vahel tuleb libedus ootamatult, kuid paljud murtud luud võiks terveks jääda, kui ühistud ei koonerdaks ning seadust täidaks,» sõnas Pindi Kinnisvarahalduse tegevjuht Ronald Tõnisson.

«Tihti ei vaevuta värske lume all jääd märkama, libedusetõrje jäetakse lihtsalt raha kokkuhoiu nimel või hooletusest tegemata, korrashoiulepingust on kulude kokkuhoidmise nimel libedusetõrje välja jäetud,» loetles Tõnisson põhjusi. «Sama kehtib ka purikatõrje ning parklate lumest puhtana hoidmise kohta, et operatiivsõidukid, nagu kiirabiautod, sinna kinni ei jääks,» sõnas ta.

«Õnnetuse korral vastutavad solidaarselt kõik ühistu liikmed, nii et kutsun üles kõiki korteriomanikke esitama ühistu juhtidele küsimuse, mida on tehtud selleks, et kinnistu ja selle ümbrus oleks inimestele turvaline,» lausus Tõnisson.

«Kui ühistul graniidikillustiku jaoks tõesti raha ei ole, siis hea uudis on, et mitu Tallinna linnaosa jagavad tasuta graniiti ka jaanuaris,» teavitas ta.

«Kui koonerdamine lõpeb luumurdude või peapõrutusega, siis tagajärgedega tegelemine on ühistule väga ressursimahukas, seda nii rahalises kui ajakulu mõistes, sest tekkinud kahju tuleb hüvitada. Lisaks jääb raskemate õnnetuste korral vaevama must südametunnistus, kuna iga viga saanud inimene on ju kellegi isa või ema, poeg või tütar, abikaasa…,» rõhutas Tõnisson.