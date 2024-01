Merko Ehitus on kimpus Läti konkurentsinõukoguga, ettevõtet ähvardab suur trahv

SIA Merksi ei ole Lätis süüdistatud kartellikuriteos. Erinevalt Eestist menetletakse konkurentsireeglite võimalikke rikkumisi Lätis haldusmenetluses, kus konkurentsinõukogu on korraga nii juhtumi uurija kui ka otsuse tegija. Süüdistatav ettevõte saab otsuse vaidlustada halduskohtus, kuid erinevalt süüteomenetlusest on sisuliselt tegemist ümberpööratud tõendamiskoormusega ehk ettevõte peab tõendama, et ei ole süüdi.