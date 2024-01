Hinnatõusust teatanud Telia teenis mullu hiigelkasumi

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul võimaldavad ettevõtte 2023. aasta silmapasitvad majandustulemused suurendada investeeringuid olulisematesse fookusvaldkondadesse, milleks on IT ja sideteenuste kvaliteet, küberturvalisus ja looduskeskkonna jalajälje vähendamine.

Tugijaamad saavad akud

Telia plaanib tänavu tõsta oma mobiilimastide ja tugijaamade energiaautonoomsust elektrikatkestuste korral, varustades need uute liitiumakudega. Telia juhi sõnul on viimased aastad näidanud, et kliimamuutustega kaasnevate tormidega on sagenenud elektrikatkestused, mistõttu on säärane investeering asjakohane.