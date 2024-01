Kodulaenu saamise tingimused muutuvad pehmemaks

Arvutuse valemi muutus tähendab, et praeguste kõrgete intressimäärade olukorras on laenu sooviva inimese maksimaalne laenuvõimekus sama suur kui enne Euroopa Keskpanga intressitõuse. Ei muutu see, et endiselt võivad laenusoovija igakuised laenu- ja liisingumaksed kokku moodustada kuni 50 protsenti tema netosissetulekust.

Peamise muudatusena korrigeeris keskpank reeglit intressimäära kohta, mida kommertspangad peavad igakuise laenumakse arvutamisel kasutama, kui nad hindavad laenuvõtja maksimaalset laenuvõimekust. Praegu on selleks kas laenulepingus toodud intressimäär, millele on lisatud 2 protsendipunkti, või aastaintressimäär 6 protsenti ‒ kasutada tuleb neist kahest seda, mis on kõrgem.

Alates 1. aprillist 2-protsendipunktiline lisa aga kaob ning arvutus tuleb teha kas laenulepingu intressimääraga või 6 protsendiga sõltuvalt sellest, kumb on kõrgem.

Näiteks 2023. aasta novembris, mil pankade keskmine eluasemelaenu intressimäär oli 5,7 protsenti, hindasid pangad klientide laenuvõimekust keskmiselt 7,7-protsendilise intressimääraga. Uue korra järgi oleks novembris keskmise kliendi laenuvõimekust hinnatud aga 6-protsendilise intressimääraga.

«Intressimäära arvestuse muutmise peamine eesmärk on vältida seda, et kõrgete turuintressimäärade keskkonnas veel 2 protsenti kõrgema intressimääraga arvestamine ei piiraks liigselt inimeste laenuvõimekust,» selgitas finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Tõrs lisas, et kui järgnevatel aastatel peaks laenukasv märkimisväärselt kiirenema ja tekib laenubuumi oht – pangad ja inimesed hakkavad võtma liiga suuri riske –, siis on Eesti Pank valmis eluasemelaenude andmise nõudeid taas karmistama.