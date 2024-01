Jõukuse kasvatamisel võib abi olla Dow’ koertest

Praeguseks 76-aastane O’Higgins rääkis Forbesile, et kui soosingu kaotanud ettevõtted suudavad endiselt maksta dividende, tehakse tavaliselt ettevõtetes ümberkorraldused – saamatud juhid lüüakse minema ja uued juhid hakkavad korda looma. «Teine põhjus on tsükliline maailm,» märkis ta. «Langustsüklitele kipuvad ikka järgnema tõusutsüklid.»

Kuid tasub panna tähele, et Dow’ koerad ei löö kogu aeg turgu. Pöörasel pulliturul (nagu mullu) saab see strateegia indeksitelt peksa, ent kui aktsiad on karuturul või rahulikul pulliturul, kipuvad koerad indekseid lööma. Vahepeal aga kogutakse dividende.

Viimasel ajal on see strateegia olnud edukas vaid kahel aastal seitsmest, kuna tehnoloogiasektoril on läinud väga hästi. Näiteks Apple’i ja Microsofti aktsiad on indekseid tõstnud ja põlualused aktsiad pole suutnud selle tempoga sammu pidada.

Tulusad põlualused

Praegugi 160 miljoni dollari väärtuses varasid juhtiva firma pealik O’Higgins ütles, et ostab odavaid asju ja teab, et neil ettevõtetel on probleemid. «Kas sa tõesti tahad osta aktsiaid, kui ettevõttel pole probleeme ja kui nad on ebanormaalselt kallid?» küsis ta. Aga eks see ole tüüpiline vaidluse koht – kas osta kasvu- või väärtusaktsiaid.