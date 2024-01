Rahandusministeeriumis pannakse kokku uut seaduseelnõu, mis paneks praktiliselt kõigele, mis liigub, kindlustuskohustuse. Kui kaugele plaan jõudnud on, pole täpselt teada. Küll tõi rahandusministeerium välja põhjused, miks uut seadust tarvis on: et vähendada lepinguta sõidukite osakaalu liikluses ning koguda raha lepinguta sõidukitega ja automaatse kindlustuskaitsega sõidukitega tekitatud kahjude hüvitamiseks. Uus seadusetekst võiks valmis saada juba suvel.