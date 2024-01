OOTUSÄREVUS ⟩ Euroopa Keskpangalt oodatakse intressilangetuse märke

Keskpanga spetsialistid on rahvusvahelises meedias üsna üksmeelselt ennustanud, et ühtegi muutust intressidesse seekord ei tehta. Viimati tõsteti neid septembris ning pärast seda kohtumist on valitsenud paus. Selle aja sees on eurotsooni inflatsioon aeglustunud 2,9 protsendile eelmise aasta lõpus, ent aasta varem oli sama näitaja 10,6 protsenti.