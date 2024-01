Luminor: kinnisvaraturu karm reaalsus jõuab varsti ka numbritesse

Rebase sõnul tõi 2023. aasta rohkelt väljakutseid nii kinnisvara ostjatele, müüjatele kui ka arendajatele. «Turgu on oodatust rohkem mõjutanud kõrged intressid, mis tõusid arvatust kiiremini ning on jäänud püsima. Kuna laenud on seetõttu märkimisväärselt kallinenud, muutus laen paljudele kättesaamatumaks,» tõdes Rebane.