Musk ütles internetiusutluses Iiri uudisteportaalile Gript, et tema sotsiaalmeediahiiu X (varem Twitter) vaikimisi positsioon on vaidlustada kõik seadused, mis tema arvates takistavad inimesi ütlemast, mida nad tahavad öelda.

«Me kinnitame, et kui on katse iiri rahva häält maha suruda, anname endast parima, et kaitsta Iirimaa inimesi ja nende võimalust suu puhtaks rääkida,» ütles Musk.