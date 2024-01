Haapsalu sajandiarendus Marienholm sai ehituslepingu

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuhi sõnul on Marienholmi projekt märgiline ja inspireeriv kogu Läänemaa arengus. «Klientide huvi on olnud tugev ja meeskond, kes Marienholmiga arhitektuuriliselt, sisearhitektuuriliselt ning maastikuarhitektuuriliselt töötab, on Eesti tippude-tipp. Hea on nüüd hoonete ehitust alustada tugeva, kvaliteetse ja usaldusväärse partneriga nagu Mitt & Perlebach. Teede ehitus on Tariston AS käe all käinud juba alates novembrist. Esimese hoone jaoks läheb Mitt & Perlebachil kopp maasse veebruaris.»