Prisma juht: meie ei kasutanud käibemaksutõusu teenimisvõimalusena

Esimene lubadus, mille oma klientidele andsime, puudutas käibemaksutõusu toimumise aega. Võtsime range seisukoha, et me ei tee ennatlikku hinnatõusu. Nii saime pakkuda oma klientidele madalama hinnaga tooteid võimalikult kaua. See tähendab, et kõikide toidu- ja esmatarbekaupade käibemaksutõusuga seotud hinnamuutused toimusid täpselt 1. jaanuaril. Tööstuskaupade osas alustasime hinnamuutustega hiljem ehk 8. jaanuaril ja erinevate tootegruppide hinnatõusud toimuvad jaanuarikuu jooksul ja veebruarikuu alguses.

Ühegi toote hind ei kerkinud üle 1,7 protsenti

Kuna igasugune hinnatõus on tarbija jaoks keeruline, seda eriti praegusel majandusperioodil, siis tegime kõik endast oleneva, et klientidele vastu tulla. Me teame, et majapidamist kulud on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud ja seetõttu jätsime enimostetud toodete müügihinnad muutmata. Siia alla kuuluvad näiteks kilepiim, banaan, odavaim hakkliha, odavaimad saiad ja leivad. Lisaks on teada, et hinnatõus mõjutab alati enim hinnatundlikke tarbijaid ja seega jätsime enamikes kategooriates odavaimate toodete hinnad samaks.