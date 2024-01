Selliseid maju on Vähi sõnul rohkelt Tallinna kesklinnas, Kadriorus ja vanalinnas. «2023. aastal kesklinnas toimunud 1577 korteri ostu-müügitehingust on kõnealustes majades müüdud vaid 33 korterit, mis on ka avalikult müügis olnud ja ei ole seotud osapoolte tehingud (näiteks sugulaste omavahelised müügid). Praegu pakutavatest 700 korterist kesk- ja vanalinnas ning Kadriorus on sellistes majades saadaval 18 korterit,» märkis Vähi.