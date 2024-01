Valeria Kiisk: Luminori ostja võiks olla pank vanast Euroopast või kaugemalt

«Arvan, et ostja võiks olla pank vanast Euroopast või kaugemalt. Keegi, kes ei ole veel siin turul, aga on sellele mõelnud või mõningaid teenuseid juba siia tuua püüdnud. Mulle tundub, et oma arengu koha pealt vajab Luminor täiendavat tõuget ja sünergiaid, mida saab pakkuda ainult strateegiline ostja,» lausus ta. «Ehk ei usu, et Blackstone'i asemele tuleks uueks omanikuks teine investeerimisfond. Investeerimisfond reeglina aitab küll strateegia loomisele kaasa, aga peamine panus ettevõtte kasvu on ikkagi täiendavate kapitalisüstide abil. Mulle tundub, et kõigi selle taustal, mida Luminori kliendid on viimaste aastate jooksul pidanud taluma, on lisaks kapitalile vaja ka tugevat erialast kompetentsi ning integratsiooni.»