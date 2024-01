Majandusteadlane: sotsiaalmeedia põhjustab ühiskonnas pingeid

Eesti ühiskond on langenud vastandumise ja usaldamatuse lõksu, mis on viinud selleni, et kasulike otsuste langetamise oskus ühiskonnas tervikuna on halvenenud. See ei ole viimase aja probleem, see trend on kestnud vähemalt kümmekond aastat ehk alanud ammu enne koroonaviiruse kriisi. Tegu on üleilmse nähtusega, ühiskondi ummikusse ajav polariseerumine on toimunud kogu maailmas.