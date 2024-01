Riigikogu lükkas tagasi veokijuhtide töötingimusi parandava seaduse

Isamaa poolt eelnõu tutvustanud rahanduskomisjoni liikme Aivar Koka sõnul panid koalitsioonisaadikud eelnõule süüks, et see tegeleb vaid veokijuhtide päevaraha tõstmise küsimusega. «Vastab tõele, et Isamaa eelnõu puudutas kitsalt rahvusvaheliste vedudega tegelevate juhtide päevaraha küsimust, sest seal on probleem kõige akuutsem. Eesti naaberriikides Lätis, Leedus ja Soomes on päevarahad kuu lõikes kuni 600 eurot kõrgemad, mis annavad sealsetele vedajatele tõsise konkurentsieelise. Isamaa eelnõu oli mõeldud Eesti ettevõtete konkurentsivõime tagamiseks,» ütles Kokk.

Koka sõnul on koalitsioonisaadikud olnud peagi aasta valitsuse otsuste kummitempliks, mistõttu on ära unustatud, kuidas riigikogus seaduste menetlemine käib. «Huvitaval kombel tunnistasid nii Toomas Uibo kui ka Priit Lomp oma kõnes, et probleem päevarahade ja konkurentsivõimega eksisteerib, aga hääletasid eelnõu menetlusest välja, kuna see ei vaadanud probleemi laiemalt. Koalitsioonisaadikud on ära unustanud, et sellisteks juhtudeks on riigikogus olemas muudatusettepanekud,» lausus Kokk.