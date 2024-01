Rahakratt annab nõu: kuidas autoga seotud kulusid piirata

Täna on pea iga teine inimene ettevõtja ning tihti on auto soetatud eelkõige töösõitude tegemiseks. Kuid ka siin on oluline, et autoga seotud kulud ei käiks firmal «üle pea». Kui on valida, kas käia päeval kolme kliendi juures või istuda selle asemel pool päeva teeninduses ja passida iga töökoha kohustuslikku seinakalendrit paljaste daamidega, kes meela näoga tungrauda lakuvad (muide, need pildid on tõenäoliselt väga vanad ja need daamid tänaseks julgelt üle 70-aastased), siis mis sa ise arvad, kumb su ettevõtte vaatest kasulikum on? Kui sina tööd ei tee, siis sul pole kedagi, kes seda sinu asemel teeb. Mina olen samuti ühemehe konglomeraat ja püüan ära jätta kõik tegevused, mis mu ettevõtte huve ei teeni. Ma ei saa endale lubada mõttetuid tunde töökodade kalendreid imetledes või üllatust, et mu järgmise kuu autokulud on selle kuu omadest kõrgemad mingi lamdaanduri vms pirtsutamise tõttu.