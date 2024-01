Kampaanias näidati pilti kahest algkooliealisest tüdrukust loosungi all: «Pane pead ringi käima H&Mi «Tagasi kooli» moe järgi.» («Make those heads turn in H&M's «Back to School» fashion.»). Väljendit «make your heads turn» saab mõista ka nagu fraasi «vaadake neile järele.»