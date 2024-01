E-residendid turgutavad Eesti teenusmajandust - tekkinud on täiesti eraldi tegevusharu

Mõlema ettevõtte tegevjuhid leiavad, et majandusliku kasu kõrval on hüvesid teisigi. Everesti silmis aitab e-residentsus suurendada ka geopoliitilist turvalisust. «Mida rohkem rahvusvahelist äri meiega seotud on, seda suurem on huvi turvalisusele rahvusvahelisel tasandil.» Lisaks on tema hinnangul sektor tänu programmile rohkem korrastatud, kuna olemas on erinevad load ja standardid ning pidevalt nähakse vaeva, et oleksid paigas reeglid rahapesu tõkestamiseks.

Kariku sõnul tõstab e-residentsus Eesti mainet rahvusvahelisel tasandil, esitledes riiki avatuna ja digitaalselt edasipüüdlikuna, mis omakorda meelitab siia investeeringuid ning soodustab äritegevust. «Ei tasuks unustada ka fakti, et e-residentsuse programm on loonud rahvusvahelise kogukonna, soodustades teadmiste ja kogemuste vahetust. See võimaldab erinevate ettevõtjate vahel võrgustike loomist, tugevdades seeläbi koostööd ja partnerlussuhteid.»

Füüsiline plastikkaart takistab

Ettevõtjate sõnul on e-residentide teenindamisele suur nõudlus, tulevikuväljavaated head ja programm on vajalik, kuid on ka arenguruumi. «Kuigi tean, et töö selle kallal juba käib, aga mis puudutab e-residentsuse füüsilise kaardi nõuet, siis aastal 2024 võiks suunata lisaressursid e-lahenduse välja töötamisele. Kaardi taotlemise protsess on hetkel väga aeganõudev ja paljudele ka kulukas juhul, kui isik peab reisima teise riiki, kus kaardi väljastuspunkt asub,» selgitas Karik.

Lisaks leidis ta, et Eesti pangandussektori valmidus e-residente kui kliente teenindada võiks olla suurem, sest enamus e-residentidest enda ettevõttele Eesti pangakontot hetkel taotleda ei saa.

Ka Everest nõustub, et programmil on arenguruumi taotlemisprotsessi lihtustamisel, kuid lisab, et kõige juures ei tohiks kaotada fookust selle suurepärase lahenduse sõna levitamises laia maailma. «Loodan väga, et programm jõuab veelgi kaugemale ja kõnetades veelgi rohkemaid välisettevõtjaid.»

E-residentsuse programmi tegevjuhi Liina Vahtrase sõnul on e-residentsus andnud tõuke Eesti teenusmajanduse kasvule ja platvormiga liitunud teenusepakkujad kasvavad koos programmi ning e-residentide ettevõtetega. «E-residentidele vajalikke teenuseid pakkuvad Eesti ettevõtted loovad aina uusi töökohti ning panustavad majandusse. Tihenev konkurents nende ettevõtete vahel on edasiviiv jõud, mis aitab murda riigipiiridest välja ja paigutab Eesti äriteenindussektori maailmakaardile,» ütles Vahtras.