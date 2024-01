Säästunipid Eesti tuntuimast rahatarkuse grupist: viis lihtsat viisi rahaliste eesmärkide saavutamiseks

Selleks et raha kokku hoida, on vaja esmalt muuta mõtteviisi ja eelistada säästmist tarbimisele. Hea nipp on arvutada väikeste emotsiooniostude, näiteks šokolaadi või nätsupaki kulutusi kogu aasta peale. «Enamasti läheb siis soov seda kulutust teha üle,» kinnitas Kogumispäeviku liige. Samamoodi võib arvutada väljaminekuid töötundidesse – nii võib mõnigi väljaskäik jääda tegemata või pudi-padi ostmata.

Lisaks kulutuste jälgimisele rõhutavad Kogumispäeviku liikmed töövaliku olulisust. «Olen liiga palju näinud inimesi, kes lähtuvad tööd valides palganumbrist, kuid on tööl nii stressis, et kompenseerivad piineldud tunde meelemürkide, emotsiooniostude ja söömisega. Hea palgaga ebameeldiv töö võib lühiajaliselt olla lahendus olmemurede lahendamiseks, aga pikas perspektiivis on see halb investeering,» märkis üks Kogumispäeviku liige veendunult.