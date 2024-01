FOTOD ⟩ Telia avab Keilas nutiesinduse

«Analüüsisime oma mobiilivõrgu anonüümsete liikuvusandmete põhjal, kui aktiivne on inimeste liikumine Keila suunal. Selgus, et Keila on ümberkaudsetele kohtadele, nagu Saue, Paldiski, Padise, Vasalemma ja Harju-Risti, arvestatav tõmbekeskus. See julgustas meid langetama otsust avada Keilas nutiesindus,» märkis Liiberg.