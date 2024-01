FOTOD ⟩ Telia avab kaupluse parklas moodsa esinduse

Nutiesinduse avamisüritusele on oodatud kõik huvilised ning sündmuse raames saab teha tutvust nutiesinduse pakutavate võimalustega, nautida sooja jooki ja suupisteid ning osaleda auhinnaloosis, kus on võimalik võita väärt kingitusi.

Telia müügi- ja teenindusüksuse juhi Katre Liibergi sõnul otsustas ettevõte avada nutiesinduse Keilas seetõttu, et Keila on oluline maakonnakeskus, kus käivad lisaks Keila elanikele oma igapäevatoiminguid tegemas ka lähipiirkondade inimesed.

«Analüüsisime oma mobiilivõrgu anonüümsete liikuvusandmete põhjal, kui aktiivne on inimeste liikumine Keila suunal. Selgus, et Keila on ümberkaudsetele kohtadele, nagu Saue, Paldiski, Padise, Vasalemma ja Harju-Risti, arvestatav tõmbekeskus. See julgustas meid langetama otsust avada Keilas nutiesindus, mis on valmis teenindama nii Keila kui kõigi ümberkaudsete piirkondade kliente,» märkis Liiberg.