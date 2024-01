Kaja Kallas: jõudsime juba harjuda mõttega, et meie jõukus aina kasvab

Venemaa alustatud sõda on põhjustanud maailmamajanduses šoki, mis lööb eriti valusalt meie regiooni, tõdes peaminister. «Jõudsime juba harjuda mõttega, et meie jõukus ja tootlikkus aina kasvavad. Paraku langesid need sõja puhkedes paari aasta tagusele tasemele.» Ta nentis, et Eesti on jõudnud jõukate riikidega küll samale kulutasemele, kuid tootlikkus on jõukamate riikidega võrreldes muutunud madalamaks.