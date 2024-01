2023. aasta teisel poolaastal kuulas Elmarit iga päev keskmiselt 81 000 inimest ja iga nädal 219 000 inimest. Raadio Elmar peatoimetaja Andres Panksepp ütles, et Elmar suudab olla mistahes ajal kuulajatele heaks kaaslaseks ja see on ka peamine edu põhjus. «Suhtleme järjepidevalt oma auditooriumiga ja nii oleme ka uuendustes kuulajatega ühel meelel,» lausus Panksepp. «Ja muidugi näitab Elmari suurepärane tulemus kuulajate toetust Eesti muusikutele.»