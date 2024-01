SEB prognoos: majanduslangus jätkub, kodulaenude intressid kahanevad

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul tundub pehme maandumine aina tõenäolisem viis, kuidas majandus kiirest intressitõusude tsüklist väljub. SEB prognoosi kohaselt on piirdub Euroalal inflatsioon tänavu 1,3 protsendiga ja Ühendriikides 2,4 protsendiga. Et keskpangad on seatud eesmärgi suuresti saavutanud, asutakse intressimäärade kärpimise teel taas majanduselu elavdama. SEB hinnangul langeb Euroopa keskpanga hoiuseintressimäär, mis kujundab ka euribori taseme, detsembriks kolme protsendi juurde. 2025. aasta lõpuks kukub see aga kõigest kahe protsendini.