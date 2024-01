Euroametnikke rõõmustab pidev palgakasv

Keskmine palk on kümne aastaga kasvanud pisut vähem: 108 protsenti ehk 900 eurolt 1868 eurole läinud aasta III kvartalis.

Kui palju ametnike palk selle ajaga tõusnud on, on keeruline öelda. 2013. aastal olid kõrgemate riigiteenijate palgad veel masuaegsest kärpest räsitud. Näiteks toonase peaministri Andrus Ansipi palk oli 4000 eurot – seda oli vähendatud masueelse ajaga võrreldes mitmesaja euro võrra. Seevastu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhi palk oli enam kui 6000 eurot, mida ka Ansip kritiseeris, aga langetama seda keegi ei kippunud. 2023. aasta indekseerimise järel kerkis peaminister Kaja Kallase palk 8318 euroni kuus ehk peaministri palk on kerkinud kaks korda. Mullune palgatõus oli seejuures ligi 14 protsenti. Pärast järjekordset indekseerimist tänavu aprillis võiks ametnikke oodata taas ligi kümneprotsendiline palgatõus.