Nasdaqi Kuldse Draakoni Hiina indeks, mis jälgib Alibaba, Baidu ja 67 muu USAs noteeritud Hiina ettevõtte aktsiate hinda, on 2024. aastal langenud üle 14 protsendi, pikendades viimase 12 kuu kahjumit 30-protsendini, vahendab Business Insider.

Peale lühiajalist langust 2022. aasta oktoobris ei ole see näitaja alates 2013. aasta juunist nii madalal tasemel kaubelnud, selgub Refinitivi andmetest. Hiina aktsiad on selle aasta alguses järsult langenud, halvendades mitmeaastast langust, mis on alates 2021. aastast kustutanud üle 6 triljoni dollari firmade väärtusest.