Miljonid haihtusid BaltCapi fondist, aga Eesti pensionifondidele see suurt mõju ei avalda

«Samuti on käimas kriminaalmenetlus Leedus ja Poolas. Kuna kõik mainitud uurimised on aktiivses faasis, ei ole meil võimalik detailsemat infot jagada. Saame jätkuvalt kinnitada, et intsident piirdub fondi endise töötaja Šarunas Stepukonisega ja selle mõju piirdub temaga seotud portfelliettevõtetega BaltCapi esimeses Infrastruktuurifondis,» lausus ta. «Juhtum ei mõjuta teisi BaltCapi juhitud fonde ega ettevõtteid. BaltCap on fondi investoritega aktiivses infovahetuses ja suhtluses ning otsime ühiselt lahendusi intsidendiga tõusetunud probleemidele.»