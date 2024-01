Uuring: üha rohkem Eesti elanikke peab metsade majandamist oluliseks

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimehe Jaano Haidla sõnul tuleb vahet teha majandus- ja looduskaitsealustel metsadel. «Eesti metsamaast on kaitse all 30,3 protsenti ning see osakaal on järjepidevalt kasvanud. Oleme looduse kaitsmises väga tublid ja Euroopa riikide seas selles vallas esirinnas,» ütles Haidla.