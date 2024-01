Riigikogu tunneb muret juurdehindluse pärast jaekettides: eestimaise toidu osakaal võib veelgi langeda

Kõige rohkem on toidukaupade hindades kasvanud kaubanduse osa ning langenud esmatootjate osakaal. Maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse sõnul on kaubandusketil suur jõud hinna survestamiseks, sest nende käes on tarbija. «Kui kaubanduse osakaal hinna jaotuses tarneahelas jääb pikalt nii suureks, siis satuvad tööstuste ja põllumeeste investeeringud löögi alla ja seetõttu on keeruline püsida konkurentsis, mille tagajärjel võib eestimaise toidu osakaal kaubanduses veelgi väheneda,» selgitas ta pressiteate vahendusel.