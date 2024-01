Mure üürikodu leidmisel: kas lemmikloomade omanikud võetakse jutule?

Olles praegu innukalt otsimas uut üürikorterit ning sel teel avastanud, et lemmikloomaga üürimine toob kaasa mitmesuguseid väljakutseid ning märganud, et «lemmikloomad lubatud» märge kipub olema küllaltki levinud, siis tihti on eelistatud siiski neid üürnikke, kelle lemmikloom elab puuris või on koer. See tekitab aga küsimuse, kuidas on olukord üüriturul tegelikult ning kas üürileandja eelistab loomade või loomadeta üürnikku?