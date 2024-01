LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas veenduda, et välismaale saadetud töötaja teeb ikka päriselt tööd?

On loomulik, et tööandjal on soov kontrollida, kas töötaja täidab kohusetundlikult oma töökohustusi. Samas tuleb tööandjal silmas pidada, et töötajal on õigus privaatsusele. Arvuti ekraani pidev salvestamine kujutab endast olulist privaatsuse riivet, kuivõrd ekraani salvestamise ajal võib tööandja teada saada töötaja isiklikku teavet, mida töötajal on õigus hoida privaatsena. Samuti on liigne kontroll töösuhtes töökorraldusega seotud tegur, mis võib mõjutada töötaja vaimset tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi. Tööandjal on aga kohustus tagada töötajale ohutu töökeskkond, sh ennetada psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevaid riske.