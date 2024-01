«Ega siin mingit jalgratast ei ole vaja leiutada,» ütles ta oma portfelli kohta. «Indeksfondid toimivad väga hästi. Kellel veel tegemata, saab teha avalduse II samba sissemakse suurendamiseks. Minu pensionisambad on indeksifondides. Muidu hoian oma indeksiaktsiate positsioone Interactive Brokersis.»

Tema sõnul on viimase paaril aastal väga palju küsitud, kuidas hallata geopoliitilist riski. Selleks ongi aktsiapositsioonid välismaakleri juures. Fondivalik on suhteliselt tavapärane. Indeksifondidest on tal VWCE, VWRL, SXR8 ja EXXT.