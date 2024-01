Eesti Lidl pälvis töötajate heaolu edendamise eest rahvusvahelise auhinna

Top Employer Institute hindab programmis osalevaid ettevõtteid personalivaldkonna parimate praktikate küsimustiku tulemuste põhjal. See uuring hõlmab kuut personalisuunda, mis omakorda koosnevad 20 teemast, mille hulka kuuluvad muu hulgas töökeskkond, värbamisstrateegiad, karjäärivõimalused, ettevõtte sotsiaalne vastutus, mitmekesisus, võrdne kohtlemine ja kaasamine, heaolu ja palju muud.

2024. aastal tunnustati esmakordselt Lidlit Top Employer tiitliga ettevõtte kõigis 31 tegutsemisriigis. Samuti omistati ettevõttele juba seitsmendat korda Top Employer Europe tiitel.

Lidl Eesti juhatuse liige ja personaliosakonna juht Liina Kippasto rõhutas: «Top Employer tiitel on suur tunnustus kogu meeskonnale selle eest, kui hästi oleme koos oma ettevõtte töökultuuri arendanud. Ent töö pole veel läbi – me kasvame ja areneme kogu aeg, oma töötajatega koos ja pingutades meeskonnana selle nimel, et olla parim tööandja.»

Lidl Eesti juhatuse liikmed Liina Kippasto ja Maciej Urbanski. Foto: Lidl

Sõltumatu Top Employers Institute hindab maailma parimaid tööandjad iga-aastaselt. Programm on sertifitseerinud ja tunnustanud üle 2300 parima tööandja 121 riigis ja regioonis viiel mandril.

Töötajate palk tõuseb igal aastal

Lidli jaoks tähendab atraktiivne töökeskkond seda, et töötajad saavad vastavalt oma potentsiaalile pidevalt areneda ning et töö- ja eraelu on tasakaalus. Lidl Eesti on ettevõtte teatel stabiilselt pakkunud jaekaubandussektori keskmisest kõrgemat palka ning mitmeid lisahüvesid, nagu täiendav tervisekindlustus, garanteeritud iga-aastane palgatõus, igakuine 100-eurone pühendumustasu, haiguspäevade kompenseerimine alates teisest päevast, vaba päev sünnipäeva puhul ning spordikompensatsioon.

Top Employers Institute'i tegevjuht David Plink ütles: «Erandlikud ajad toovad inimestes ja organisatsioonides esile parima. Tänavune parimate tööandjate sertifitseerimisprogramm on selle tõestuseks – suurepärane sooritus 2024. aasta tipptööandjatelt! Need tööandjad on alati näidanud, et hoolides oma inimeste arengust ja heaolust rikastavad nad ühiselt töömaailma.»

Top Employers Institute’ist Top Employers Institute on rahvusvaheline instituut, mis tunnustab parimate tööandjate personalivaldkonna tipptaset. Top Employers Institute'i sertifitseerimisprogrammi kaudu saab osalevaid ettevõtteid valideerida, sertifitseerida ja tunnustada valitud tööandjana. 2024. aastal on Top Employers Institute on sertifitseerinud üle 2300 organisatsiooni 121 riigis/regioonis. Need sertifitseeritud tööandjad mõjutavad positiivselt üle 12 miljoni töötaja elu kogu maailmas.