Eesti Lidl pälvis töötajate heaolu edendamise eest auhinna

Lidl Eesti juhatuse liige ja personaliosakonna juht Liina Kippasto ütles, et tiitel on suur tunnustus kogu meeskonnale.

Lidli jaoks tähendab atraktiivne töökeskkond seda, et töötajad saavad pidevalt areneda ning et töö- ja eraelu on tasakaalus. Lidl Eesti on enda teatel pakkunud jaekaubandussektori keskmisest kõrgemat palka ning lisahüvesid, nagu täiendav tervisekindlustus, iga-aastane palgatõus, igakuine 100-eurone pühendumustasu, haiguspäevade kompenseerimine alates teisest päevast, vaba päev sünnipäeva puhul ning spordikompensatsioon.