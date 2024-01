Kõrge riigiametnik: avalik sektor vajab radikaalset uuendamist

Peterkopi sõnul on jätkuvalt riigi heaks arenguks vaja valdkonna parimaid praktilise kogemusega juhte. «Kriisidest räsitud ühiskonnas muutub järjest olulisemaks tippjuhtide võimekus kriisideks ette valmistuda ja neid juhtida, samuti võimekus innovatsiooni vedada. On ju teada, et innovatsioon sünnib enamasti siis, kui pinge on suurim ja ressursid kõige piiratumad. Meetodid, millega ühest kriisist jagu saad, enam uues kriisis ei pruugi aidata. Avalik sektor vajab radikaalset, mitte järk- järgulist või aeglast innovatsiooni,» ütles Peterkop.