Vanametalli hind on aastaga hüppeliselt tõusnud

Kui gabariitse terase tonn maksis aasta tagasi jaanuaris 250 eurot, siis nüüd 260. Vase hind on kerkinud 6250 eurolt tonni eest 6350-ni, alumiiniumvalu tonn 1170 eurolt 1365-ni ja messing 4370 eurolt 4440-ni. Romusõiduki hind oli mullu jaanuaris 225 eurot ja sama hinnatase on ka praegu, samas kuuga on selle hind langenud kuus protsenti.