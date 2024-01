VAATA OTSE ⟩ Erikomisjon arutab automaksu: see on küsimus väga põhimõttelisest valikust

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on eelnõu eesmärk suruda Eesti inimestele peale elulaadi muutust. «Automaks vähendab inimeste liikumisvabadust ning toob kaasa püsivad suuremad koormised. See on küsimus väga põhimõttelisest valikust, mille valitsus on ühiskonna ette pannud,» rõhutas ta.