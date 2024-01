Vene uudisteagentuur: lääneriikidel on Venemaal ligi 300 miljardit konfiskeeritavat vara

Kuigi seni pole külmutatud varadega suurt midagi peale hakatud, on USA ja Briti ametnikud töötanud viimastel kuudel selle nimel, et varad konfiskeerida ja saadud tulu Ukraina ülesehitusse suunata. Reutersi teatel on seni plaani suhtes ettevaatlikud olnud Euroopa pealinnad, kelle veenmisega USA ja Suurbritannia ametkonnad parasjagu tegelevad.